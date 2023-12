Incendio in un tetto di un palazzo: Vigili del Fuoco sul posto

Manciano (Grosseto). Per cause in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato all’interno di un tetto ventilato di una palazzina bifamiliare ad un piano in località Marsiliana, nel comune di Manciano, lungo la strada provinciale di Capalbio.

Al momento tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Grosseto, dai distaccamenti di Orbetello e Manciano, ed il funzionario tecnico di servizio si stanno adoperando per lo spegnimento delle fiamme, che al momento hanno interessato una falda del tetto, affinché le stesse non si propaghino all’ altra falda ed al sottotetto.

Non si registrano feriti.