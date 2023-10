Scontro frontale tra un’auto e un camion: quattro persone ferite, due sono minorenni

Pitigliano (Grosseto). Incidente lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano.

Questa mattina, alle 11.50, per cause in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente.

A causa dell’impatto, sono rimasti feriti i passeggeri dell’auto: un uomo di 44 anni e due minorenni in codice 1, una donna di 46 anni e un altro minorenne in codice 2, tutti trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pitigliano, l’ambulanza di Pitigliano 1, la Croce Rossa di Pitigliano 2, l’ambulanza della Cri di Semproniano, l’elisoccorso Pegaso 2, la Polizia e i Vigili del Fuoco.