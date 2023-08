Manciano (Grosseto). Incidente in località Acqua Calda, nel comune Manciano.

Ieri sera, intorno alle 21.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 72 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso 2; l’altro conducente è rimasto illeso.

Intervenuti sul posto, oltre al 118, l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano e i Carabinieri.