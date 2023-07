Sorano (Grosseto). Incidente nel comune di Sorano, lungo la strada provinciale Pitigliano-Santa Fiora, in località Pratolungo.

Oggi pomeriggio, alle 14.50, per cause in corso di accertamento, un uomo di 60 anni è caduto da una moto che stava guidando. L’uomo è stato portato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenuti anche l’automedica di Pitigliano, l’ambulanza della Cri di Pitigliano e i Carabinieri.