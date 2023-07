Incidente all’incrocio: auto sbatte contro un albero, donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Sorano (Grosseto). Incidente stradale a Sorano, all’incrocio tra la Strada provinciale 4 e la strada provinciale 73.

Questa mattina, alle 9.55, per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo due donne, è andata a sbattere contro un albero.

L’intervento congiunto della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcidosso e della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sorano ha permesso l’estrazione della donna che si trovava alla guida, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, e la sua consegna ai sanitari del 118 presenti sul posto.

Una donna di 49 anni è stata trasportata in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pitigliano, la Croce Rossa di Pitigliano, la Misericordia di Piancastagnaio, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.