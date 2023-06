Pitigliano (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 74, nel comune di Pitigliano.

Questa mattina, alle 8.10, per cause in corso di accertamento, un ciclista è caduto. Si tratta di un uomo di 50 anni, trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano.