Manciano (Grosseto). Incidente stradale questa mattina sulla Strada regionale 74 in località Croste, che ha visto coinvolto un ragazzo mancianese di 20 anni.

Per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata per circa 20 metri. Sul posto i carabinieri di Manciano e un’ambulanza della Misericordia di Manciano, che ha trasportato il 20enne al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.