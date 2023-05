Manciano (Grosseto). Nella tarda serata di ieri, martedì 2 maggio, una bimba di un anno ha ingerito del detersivo per bagno. Trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto, fortunatamente la piccola non è in pericolo di vita.

Tanto spavento per i genitori, ma è andato tutto bene grazie al tempestivo soccorso dei sanitari del 118 di Manciano.