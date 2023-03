Macellazione clandestina e lavoratori in nero: sequestrati 400 chili di carne, azienda multata

Grosseto. Durante le attività di controllo sulle aziende agricole e zootecniche in corso in tutto il territorio provinciale maremmano da parte dei Carabinieri, lo scorso 28 marzo, durante un servizio di ispezione in un’azienda agricola, è stata rilevata un’attività di macellazione della carne suina clandestina, dove sono stati riscontrati numerosi illeciti legati ad aspetti igienico sanitari, ma anche a profili legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’operazione hanno preso parte i Carabinieri del Gruppo Forestale e del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto e della Stazione territoriale di Pitigliano. Le operazioni sono state seguite anche da un medico veterinario dell’Asl.

Il reato

L’azienda ha sede nel Comune di Pitigliano ed al suo interno era stata organizzata una filiera completa di macellazione di carne di suino, eseguita fuori dal periodo consentito, ma anche senza le preventive ed obbligatorie analisi. Le attività del genere infatti devono sottoporre le viscere degli animali ad accertamenti di laboratorio per scongiurare la presenza di “trichinella”, un pericoloso parassita presente nelle carni dei mammiferi.

Al termine del controllo, i Carabinieri e le autorità sanitarie hanno rilevato violazioni della normativa di settore, di ordinanze regionali e dell’autorità sanitaria, e sono stati sequestrati 400 chilogrammi di carne suina già sporzionata e quindi pronta per il confezionamento.

Gli illeciti

Contestualmente, sono stati anche accertati vari illeciti riconducibili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che comportano l’applicazione di prescrizioni, ovvero azioni riparatorie da intraprendere nell’immediato per poter riavviare l’attività secondo requisiti di legge, ed il pagamento di somme in via amministrativa.

Innanzitutto, i Carabinieri del Nil hanno rilevato che i tre operai presenti all’interno dell’azienda, ed impegnati in lavorazioni agricole e nell’attività di macellazione, erano “in nero” in quanto non regolarmente assunti. Per l’azienda è scattata la sospensione dell’attività ed una sanzione a carico del datore di lavoro pari a circa 2000 euro per ciascun lavoratore. In più, i titolari della ditta non avevano provveduto ad inviare i lavoratori dipendenti alla prevista visita medica al fine di valutarne l’idoneità alla mansione di operai agricoli, e non erano stati distribuiti i previsti dispositivi di protezione individuale. Inoltre, non era stata assicurata da parte del datore di lavoro la formazione sufficiente in materia di salute e sicurezza ai lavoratori. Le sanzioni relative alla formazione e sicurezza sul lavoro raggiungono complessivamente un importo di circa 5000 euro.