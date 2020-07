Crolla il tetto di un edificio: evacuate 10 persone

I Vigili del Fuoco di Piombino sono intervenuti intorno a mezzanotte in via Primo maggio, a Piombino, per il crollo parziale del tetto di un edificio di due piani.

Il crollo non ha coinvolto persone, ma l’edificio è stato al momento evacuato: coinvolte 6 famiglie con 10 persone.

Sul posto, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Follonica con un’autoscala.

Sono in corso le verifiche tecniche sull’agibilità del fabbricato.