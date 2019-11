Crolla porzione di tetto, chiusa una zona del cimitero: operai al lavoro

L’amministrazione comunale di Scarlino informa i cittadini che la zona del cimitero comunale che si affaccia sulla provinciale è stata momentaneamente chiusa a causa del crollo di una parte del tetto del camposanto.

«Oggi – spiega il sindaco Francesca Travison – si è verificata una frana nella copertura dei loculi del cimitero comunale, lato strada provinciale: abbiamo chiamato immediatamente una ditta specializzata che si sta occupando della messa in sicurezza della zona interessata dal crollo. Per precauzione è stato deciso di chiudere l’area del camposanto lato provinciale, così da permettere ai tecnici di verificare le condizioni di tutta la copertura ed evitare disagi futuri. Momentaneamente la parte di tetto dove è avvenuto il crollo sarà coperta con nylon in attesa di reperire le risorse necessarie per ripristinare il soffitto in modo adeguato».

A causare il crollo del tetto è stata la pioggia incessante degli ultimi giorni. «Purtroppo – commenta il vicesindaco Luciano Giulianelli – le condizioni del cimitero comunale non sono ottimali e ci troviamo costretti a intervenire in emergenza. Fortunatamente il crollo è avvenuto quando il camposanto era chiuso, ma proprio per evitare possibili disagi abbiamo dato mandato alla ditta che si occupa della messa in sicurezza di verificare la stabilità di tutto il tetto interessato dalla frana. Nelle prossime ore comunicheremo ai cittadini quando sarà nuovamente aperta la zona per adesso interdetta all’accesso. Ci scusiamo per il disagio»