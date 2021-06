Crolla parte del tetto del centro anziani: in corso l’intervento di messa in sicurezza

Nella notte è stato registrato il cedimento di alcuni travetti di copertura nella parte più vecchia dello stabile comunale utilizzato come centro anziani, in via de Barberi, a Grosseto.

“Fortunatamente non ci sono stati feriti, la struttura era infatti vuota e questo ha consentito di intervenire subito – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. I tecnici comunali sono al lavoro dalle prime ore di oggi per il sopralluogo e la prima messa in sicurezza dell’edificio, in particolare della copertura. Nelle prossime ore il tetto dell’edificio, sul cui stato di sicurezza non c’erano mai state particolari segnalazioni, sarà sottoposto a un crollo controllato, così da procedere poi al recupero delle macerie. Contemporaneamente i tecnici proporranno soluzioni di ripristino e recupero“.

“Al momento il centro anziani resta chiuso in attesa di compiere tutte le valutazioni del caso – termina il sindaco – e decidere in che modo intervenire“.