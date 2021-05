Crolla il solaio: una persona cade al piano inferiore, 118 e Vigili del Fuoco sul posto

Aggiornamento ore 16.47: la persona rimasta ferita nel crollo del solaio è un uomo di 61 anni, precipitato da circa 3 metri. Il ferito è stato portato in codice 2 con un’ambulanza all’ospedale di Siena. E’ vigile e ha riportato un trauma vertebrale non grave.

I Vigili del Fuoco di Arcidosso stanno intervenendo a Castel del Piano, in via del Gallaccino, per un dissesto statico.

A causa del cedimento di un travetto si è verificato il crollo di una piccola porzione di solaio, che ha causato la caduta di una persona al piano inferiore.

Il ferito è stato preso in cura dai sanitari del 118 per le cure del caso, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco sta mettendo in sicurezza lo scenario.

In corso di verifica lo stato dei luoghi per determinare i lavori di ripristino da effettuare.

Notizia in aggiornamento