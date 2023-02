Crolla solaio in un palazzo: appartamento dichiarato inagibile

Oggi pomeriggio si è verificato il crollo del solaio di un appartamento posto al secondo ed ultimo piano di un condominio in via dei Mille, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, il solaio del sottotetto immediatamente sovrastante la camera da letto dell’abitazione è crollato.

Sul posto, sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con l’Aps, l’autoscala e il carro crolli, oltre al funzionario di servizio per la verifica della stabilità.

Dopo accurati controlli è stata dichiarata l’inagibilità del solo appartamento interessato dal dissesto.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Foto di repertorio