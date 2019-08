Crolla solaio in via Cimadue, interessati due appartamenti

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Cimabue, a Grosseto, per il crollo di un solaio in una palazzina.

Il crollo ha interessato due appartamenti. Non ci sono feriti. Sul posto perdonale medico del 118 e Polizia Municipale. E’ probabile che possa essere necessario dichiarare l’edificio inagibile. In quel caso gli occupanti degli altri appartamenti, oltre a quelli interessati dal crollo dovranno lasciare le loro abitazione, fino a quando non saranno ristabilite le normali condizioni di sicurezza.