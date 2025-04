“Criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali”: seminario gratuito della Scuola edile

Grosseto. Il Decreto ministeriale del 5 agosto 2024 ha introdotto “Criteri ambientali minimi (Cam)” per la realizzazione delle infrastrutture stradali e stabilisce che il personale con compiti di coordinamento all’interno dei cantieri sia formato adeguatamente sulle procedure e sulle tecniche per la riduzione degli impatti ambientali, con particolare attenzione alla gestione di scarichi, rifiuti, polveri e alle misure di sostenibilità.

Per questo la Scuola edile grossetana – amministrata da Ance Grosseto e dai sindacati di categoria del settore delle costruzioni – organizza un seminario formativo gratuito rivolto a capisquadra e capicantiere, affinché possano adempiere agli obblighi previsti dalla normativa. Il seminario si terrà giovedì 17 aprile dalle 14.30 alle 18.30 nella sede della Scuola edile, in via Monterosa 196 a Grosseto. Per partecipare occorre compilare e inviare – entro il 10 aprile – la domanda scaricabile al link https://www.scuolaedilegrossetana.it/seminario-formativo-in-materia-di-criteri-ambientali-minimi-cam-per-le-infrastrutture-stradali-prenotazioni-aperte/ (per informazioni è possibile chiamare la segreteria organizzativa al numero 0564.45456 oppure scrivere a info@scuolaedilegrossetana.it). L’adesione consentirà di ottenere l’attestazione necessaria per documentare la formazione ricevuta.

«Il seminario – spiegano dalla Scuola edile grossetana – sarà condotto da docenti esperti del settore, che guideranno i partecipanti attraverso un percorso formativo mirato a garantire una corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto, con particolare attenzione agli aspetti di maggiore rilevanza per le imprese del settore. L’incontro fornirà un quadro chiaro sulle nuove disposizioni normative e sulle soluzioni operative per una gestione sostenibile delle attività di costruzione e manutenzione stradale. È un’opportunità di formazione specifica e altamente qualificante».

I relatori e il programma

I relatori sono i docenti Maurizio Bocci (professore ordinario all’Università politecnica delle Marche, esperto in pavimentazioni stradali e aeroportuali), e Filippo Grifoni (titolare e socio unico di Soluzione Ambiente Srl, società specializzata in progettazione e servizi in materie ambientali).

Il programma prevede di trattare nella prima parte del seminario gli aspetti più rilevanti del Cam strade: principali contenuti del Decreto ministeriale del 5 agosto 2024, demolizione selettiva della pavimentazione stradale, possibili riutilizzi del conglomerato bituminoso di recupero, impiego degli scarti di costruzione e demolizione di opere edili, tecniche di stabilizzazione e riciclaggio, conglomerati bituminosi tiepidi per il risparmio dell’energia e la riduzione delle emissioni, copertura dei cumuli di stoccaggio di sabbie e di granulato di conglomerato bituminoso.

Nella seconda parte si tratterà della sostenibilità ambientale nella gestione operativa del cantiere: cenni sul quadro normativo di riferimento (Decreto legislativo 152/06), corrette modalità per la gestione dei rifiuti e degli scarti di produzione del cantiere, vincoli e attenzioni gestionali per limitare gli impatti emissivi di polveri in atmosfera, interventi finalizzati ad evitare impatti negativi sul suolo e nella falda.