Verso le amministrative, Marchini scende in campo: “Sarò punto di riferimento per i giovani”

Il Partito Democratico di Grosseto punta sui giovani e candidata al consiglio comunale della città Cristian Marchini, segretario dei Giovani Democratici.

“Ho 22 anni ed al momento sono il segretario comunale dei Giovani Democratici. Ho deciso di candidarmi come consigliere comunale. Voglio essere un punto di riferimento per i miei coetanei grossetani, dimostrare che nella nostra città esistono giovani interessati alla politica e con voglia di rendersi utili – spiega Marchini -. In questa campagna elettorale mi concentrerò su noi giovani, perché il futuro è nostro, sulla valorizzazione del centro storico e delle sue mura, perché il passato è importante, sulla disabilità e sulle politiche ‘green’, per riuscire ad averlo questo futuro. In questo percorso che mi accompagnerà alle amministrative voglio ascoltare e parlare con tanti giovani grossetani, essere la loro voce all’interno del Consiglio comunale”.