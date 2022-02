“Crescere in digitale”: torna il progetto per i giovani in cerca di occupazione

Riparte “Crescere in digitale”, il progetto nato per favorire l’occupazione dei giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti “Neet”), attraverso l’acquisizione di competenze digitali.

“Crescere in digitale” prevede un percorso online riservato ai giovani aderenti a Garanzia Giovani, che si articola in un corso di oltre 50 ore di formazione gratuita offerto da Google su tecniche e strumenti digitali per le imprese.

Il corso offre l’acquisizione di una specifica professionalità: facendo crescere le competenze digitali – tra le più richieste dal mercato del lavoro – i partecipanti saranno in grado di supportare le imprese nella loro presenza online.

Una volta concluso il corso gratuito e superato il test online, se idoneo, il Neet potrà accedere ai laboratori di gruppo per completare la formazione con i docenti collegati in webinar ed ai laboratori individuali, interamente organizzati dal Punto impresa digitale (Pid) della Camera di Commercio, durante i quali avverrà l’incontro tra imprese e canditati. I primi due laboratori sono già programmati per il 21 e il 23 febbraio con la presenza dei primi 6 Neet risultati idonei e le 10 aziende che si sono rese disponibili questo mese, su un totale di circa 40 aziende iscritte al progetto.

Se scelto da un’impresa, il partecipante potrà svolgere un tirocinio extracurriculare di 6 mesi con un rimborso di 500 euro al mese erogato totalmente da Unioncamere, grazie ai fondi di Garanzia Giovani.

“Crescere in digitale” è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google con il supporto operativo delle Camere di Commercio e promosso da Anpal (Agenzia vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nell’ambito di Garanzia Giovani.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.lg.camcom.it.