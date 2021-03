Emergenza Covid: Toscana in zona rossa dal 29 marzo al 6 aprile

“Il Ministro Roberto Speranza mi ha appena comunicato le risultanze della cabina di regia del Comitato tecnico scientifico”.

A dichiararlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“I dati della Toscana hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal Governo Draghi di 250 su 100mila abitanti – spiega Giani –. Il decreto del Ministero della Salute prevede quindi la zona rossa per la Toscana da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile, tenendo conto che nei giorni 3, 4, 5 aprile si sovrappone al provvedimento del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia“.