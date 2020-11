“La donna vittima silenziosa del Covid”: convegno on line della Commissione provinciale pari opportunità

La Commissione provinciale pari opportunità di Grosseto, nell’ambito del progetto “Voce al silenzio: non solo 25 novembre“, presenta, lunedì 16 novembre, alle 19.00, l’evento “La donna vittima silenziosa del Covid“, nel programma “La diretta di Maremma in diretta”, condotto dal giornalista Carlo Sestini e trasmesso sulla pagina Facebook “Maremma in diretta” .

Il convegno, sviluppato su un’idea della commissaria provinciale alle pari opportunità Antonella Vitullo, vuole dare rilevanza ad un tema connesso ad una questione sociale che, soprattutto in questi giorni e alla luce delle nuove restrizioni, ha attirato l’attenzione nazionale: i femminicidi e i problemi riscontrati nell’ambito lavorativo ed economico dalle donne.

Interverranno il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il Prefetto di Grosseto Fabio Marsilio, la consigliera provinciale delegata alle pari opportunità Olga Ciaramella, la presidente della Commissione provinciale pari opportunità di Grosseto Cinzia Gravina, la senatrice Tiziana Nisini, la criminologa forense Maria Pia Turiello, l’avvocato Massimo Rossi, la commercialista Monica Peta.

La presidente della Commissione Cinzia Gravina e la vicepresidente Elisa Ginanneschi ringraziano tutti gli ospiti che hanno accolto l’invito, la commissaria Antonella Vitullo e il giornalista Carlo Sestini per l’ospitalità nel suo format.