Viaggio in Usa a tema sport: ecco quanto costa andare a vedere una partita di Nba

L’Nba è in assoluto una delle competizioni sportive più apprezzate al mondo, dato che vanta la presenza di alcuni dei più grandi atleti di sempre, tra cui LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant. Chi è fan di questo sport, potrebbe considerare l’idea di pianificare un viaggio negli Stati Uniti per vedere una partita di Nba dal vivo, anche se si è italiani. Ma quanto costerà un viaggio del genere?

Come vedere le partite di Nba dal vivo

Le migliori squadre Nba da vedere dal vivo sono, in ordine sparso, i Golden State Warriors, i Cleveland Cavaliers, gli Oklahoma City Thunder, i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers, giusto per citarne alcune. Ognuna di queste squadre ha una ricca storia, un palmares colmo di trofei e gioca con uno stile emozionante, in grado di andare incontro ai gusti di qualsiasi amante della pallacanestro. Naturalmente deve esserci la passione alla base di tutto, quella vera, perché i costi non sono di certo economici, ma avremo modo di approfondirli nel prossimo paragrafo.

Inoltre, è bene citare anche un'opzione alternativa: chi si trova negli Usa e desidera guardare le partite, ma senza recarsi allo stadio, può farlo frequentando uno dei tanti Sports Pub che si trovano nelle varie città. Si tratta di una soluzione magari non affascinante come la prima, ma ugualmente divertente, dato che ci si può godere la partita in compagnia di altri tifosi, rendendo così l'esperienza ancor più unica nel suo genere.

Quanto costa andare a vedere una partita di Nba?

Il costo di un viaggio per vedere una partita di Nba dipende ovviamente da vari fattori, come la città che si sceglie di visitare, la squadra che si desidera vedere e il tipo di biglietto che si acquista. Tuttavia, possiamo fare una stima approssimativa di quanto potrebbe costare un viaggio del genere. In media una partita di cartello del campionato di Nba, come i play-off di questo periodo, può costare una cifra intorno ai 230 dollari, ma si possono superare anche i 300 dollari in certe occasioni.

Il viaggio dall’Italia agli Usa, invece, può costare circa 1.000 euro, a seconda della compagnia con cui si vola e dell’aeroporto da cui si parte. Naturalmente al pacchetto bisogna aggiungere anche le spese per il vitto e per l’alloggio, e in media un hotel negli Usa chiede a notte un prezzo di 100 euro circa. Va anche detto che negli ultimi anni i prezzi dei biglietti per le partite di Nba sono aumentati. In conclusione, possiamo dire che un viaggio per vedere una partita di Nba negli Stati Uniti può costare dai 2.000 ai 2.500 euro, tutto compreso. Ovviamente, questa è solo una stima approssimativa e il costo reale può essere più alto o più basso a seconda dei fattori che abbiamo menzionato.