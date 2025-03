Fratelli d’Italia, Argentario Tricolore si prepara al congresso: sarà eletto il nuovo presidente comunale

Grosseto. Sabato 22 marzo si celebrerà il congresso comunale del circolo Fratelli d’Italia “Argentario tricolore”, durante il quale saranno eletti il nuovo presidente del circolo argentarino e i nuovi organismi dirigenziali del partito.

“Vogliamo cogliere l’occasione – dichiarano dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto –, vista la manifestata e dichiarata intenzione da parte del dottor Giulio Tambelli di non ripresentarsi per la carica di presidente del circolo per via dei molteplici impegni personali e lavorativi, per ringraziare lo stesso per gli anni il quale è stato alla guida del partito all’Argentario”.

“Sicuramente l’assise congressuale sarà in grado di fare sintesi e di trovare un valido sostituto che sia in grado di proseguire nel cammino intrapreso nel Promontorio a fianco del sindaco Arturo Cerulli e della sua Giunta comunale“, termina la nota.