Emergenza moscerini, il Pd: “Il Comune non fa niente, chieda un tavolo tecnico al Ministero”

Grosseto. “I cittadini di Orbetello chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza a causa dei moscerini che stanno invadendo la città lagunare”: a dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria provinciale del Partito Democratico di Grosseto.

“E’ una situazione di grande disagio che rende pericoloso anche il semplice percorrere una strada, la cittadinanza ha diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro – continua la nota -. Risolvere il problema prescinde dal segno politico del governo orbetellano, perché chi governa una città è eletto dai cittadini per dare risposte. Dispiace invece che il sindaco di Orbetello Casamenti abbia in questi giorni affermato sui social (Facebook): ‘Peccato che il Pd e l’opposizione locale siano praticamente inesistenti. Anche in questa occasione totalmente inutili’. Vogliamo tranquillizzare il sindaco sullo stato di salute del Pd, che gode di ottima salute in tutte le sue articolazioni. Infatti, dopo il segretario di Orbetello, dopo i Giovani Democratici, anche la segreteria provinciale vuole ricordargli che lui è sindaco da ben 9 anni e che la calamità naturale in cui ci troviamo oggi non dipende dal destino cinico e baro, ma era stata prevista ed annunciata”.

“Nel 2023 furono presentati a Orbetello i risultati di uno studio condotto sul lago Trasimeno per un evento simile a quello in corso oggi a Orbetello, con condizioni che appaiono anche più gravi andando verso la stagione più calda – prosegue il Pd -. Eppure, nonostante fossero a conoscenza delle pratiche necessarie e in presenza dell’episodio di moria di tonnellate di pesce avvenuto nell’estate 2024, che avrebbe fatto pensare a una crisi come quella attuale, non si è fatto niente di niente. Perché dall’estate scorsa non è stato chiesto di attivare un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati? Ora basta, il tempo è scaduto e ne è stato perso anche troppo. Il Comune chieda al Ministero dell’Ambiente, con cui non dovrebbe avere problemi di dialogo, di istituire un tavolo tecnico coinvolgendo le competenze necessarie ad individuare la migliore soluzione possibile”.

“Al Comune chiediamo inoltre – prosegue il comunicato -:

1) che si assuma l’impegno e la responsabilità di guidare la governance degli interventi necessarie continuando a farsi carico della disinfestazione con le modalità correttamente indicate dalla Asl;

2) di individuare risorse necessarie a cofinanziare insieme a Regione Toscana e Ministero gli interventi necessari alla gestione della Laguna.

E’ bene ricordare che nei 9 anni trascorsi, senza la Regione Toscana, la laguna non avrebbe avuto una gestione, perché il Comune di Orbetello è rimasto alla finestra ad osservare il lavoro degli altri, spesso criticandolo, peraltro senza stanziare un euro, mentre la Regione ogni anno stanzia 1,2 milioni di euro per la gestione della laguna, e proprio in questi giorni la Giunta regionale ha deciso di stanziare per l’emergenza moscerini ulteriori 500.000 euro dal proprio bilancio”.

“Oggi è il tempo di dismettere la politica arrogante e autoritaria – termina il comunicato -, ma di dare risposte concrete e immediate ai cittadini e all’ imprese che stanno vivendo grandi disagi”.