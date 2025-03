Laguna, il Pd: “Fratelli d’Italia è incompetente in Comune ed è polemica ovunque”

Grosseto. “Fratelli d’Italia, come sempre, cerca di distrarre l’opinione pubblica dalle proprie mancanze, accusando la Regione Toscana di ritardi nell’attivazione delle manovre sulle pompe della laguna. Secondo loro, queste pompe dovrebbero alzare il livello dell’acqua per mitigare il problema dei moscerini, ma si tratta di una soluzione improvvisata, che non affronta minimamente il vero problema ambientale della laguna”.

A dichiararlo, in un comunicato congiunto, sono Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico, e Rodolfo Bassi, segretario dell’Unione comunale del Pd di Orbetello.

“La verità è che l’amministrazione comunale di Orbetello, guidata da Fratelli d’Italia, non ha un piano concreto per la laguna – continua la nota -. L’assessore all’ambiente, Luca Minucci, è al suo posto da ben nove anni e in tutto questo tempo non ha fatto altro che rincorrere le emergenze, senza una strategia di lungo periodo. Anche la disinfestazione, che è competenza diretta del Comune, è stata gestita in maniera inadeguata, con il risultato che ogni anno il problema si ripresenta puntualmente. È chiaro che l’incapacità amministrativa pesa più di qualsiasi intervento della Regione”.

“Proprio per questo, chiediamo alla Regione Toscana di portare urgentemente in votazione la legge 85/2024, che assegna al Comune di Orbetello il coordinamento di tutte le azioni sulla laguna, sotto una regia unitaria che garantisca interventi più efficaci e tempestivi – sottolinea il Pd -. Allo stesso tempo, chiediamo alla Regione di aumentare il fondo in dotazione per il 2025, così da garantire risorse adeguate per le operazioni di tutela e manutenzione. Ma non basta. Al Comune di Orbetello chiediamo di fare la propria parte: che venga investita parte delle risorse della tassa di soggiorno nella salvaguardia della laguna. È inaccettabile che il Comune incassi denaro dal turismo senza destinare una quota adeguata alla tutela del suo patrimonio naturale più prezioso”.

“Se oggi c’è un quadro normativo chiaro per la gestione della laguna, è grazie al Partito Democratico. Ora la responsabilità è nelle mani di Fratelli d’Italia, sia a livello locale che nazionale. Se ci sono ritardi, la colpa è loro. Invece di nascondersi dietro sterili attacchi alla Regione, Fratelli d’Italia dovrebbe spiegare ai cittadini cosa ha fatto in questi anni per la laguna di Orbetello – termina il comunicato -. La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: poco o nulla”.