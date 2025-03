Laguna, Simiani: “Attuare la Legge sul Consorzio per prevenire le criticità estive”

Grosseto. “La laguna di Orbetello resta un territorio fragile: le criticità di questi giorni rimarcano come sia necessario, proprio per affrontare con rapidità ed efficacia le problematiche che con molta probabilità si presenteranno nei mesi estivi, che il Ministero dell’ambiente avvii le procedure per concretizzare la legge approvata a gennaio; vanno quindi convocati gli enti preposti ed approvato lo statuto per dare piena attuazione alle attività del Consorzio”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

“Non va perso ulteriore tempo, senza il Consorzio la Legge è tecnicamente bloccata e conseguentemente non potranno essere inaugurate tutte le azioni previste per tutelare la laguna: a partire dalla gestione e manutenzione degli impianti, dal monitoraggio dello stato ambientale e dagli interventi necessari a prevenire le criticità”, conclude Marco Simiani.