Viabilità, Fratelli d’Italia: “La Provincia fa cassa con gli autovelox, ma non sistema le strade”

Orbetello (Grosseto).“Siamo davvero sconcertati di come la Provincia di Grosseto consideri il nostro comune sede quotidiana di autovelox da cui fare cassa, ma al quale non corrisponde nessun lavoro di sistemazione delle strade provinciali, alcune delle quali in condizioni intollerabili”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Orbetello: Luca Minucci, Ivan Poccia e Antonio Papini.

“Ci riferiamo in modo particolare – proseguono i consiglieri – alle condizioni della Sp 161, meglio conosciuta come via Donatori del sangue. Arteria di accesso principale al capoluogo lagunare che versa da tempo in condizioni intollerabili con un manto stradale dissestato che dà un’immagine del territorio pessima, per di più se si considera, oltre a questo, anche le condizioni di manutenzione, totalmente assente, da parte della Provincia”.

“Pertanto, ci aspettiamo maggiore considerazione – tuonano Minucci, Poccia e Papini. – Non vorremmo pensare che i fondi a disposizione della Provincia per la manutenzione delle strade siano destinati, invece che al nostro comune, a quei comuni dal colore politico similare a quello espresso dal presidente Francesco Limatola. O peggio ancora, che Limatola, in attesa di una inverosimile riconferma sulla poltrona di palazzo Aldobrandeschi, sia alla ricerca disperata di consensi. Ma quello che ci stupisce maggiormente è la posizione del vicepresidente Valentino Bisconti, sempre puntuale nel pungolare la nostra amministrazione, ma, purtroppo, totalmente assente nei riguardi del suo comune. Forse, e ci potrebbe stare, perché nelle decisioni assunte dalla Provincia lo stesso dispone di scarsissima considerazione”.

“Chiediamo, infine, che si provveda velocemente ad investire i proventi derivanti dagli autovelox, perlomeno, per sistemare la Sp 161. Cittadini, famiglie e imprese di Orbetello non meritano questo trattamento, ma meritano soprattutto rispetto”, concludono Luca Minucci, Ivan Poccia e Antonio Papini.