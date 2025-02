Fratelli d’Italia: Ivan Poccia nuovo presidente del circolo di Orbetello

Orbetello (Grosseto). Si è tenuto ad inizio settimana il congresso comunale di Fratelli d’Italia Orbetello.

Dopo lo svolgimento dei lavori congressuali, gli iscritti hanno provveduto alle votazioni per il rinnovo delle cariche dirigenziali. Alla presidenza del circolo orbetellano è stato eletto Ivan Poccia, attuale capogruppo in Consiglio comunale.

“La decisione – scrivono da Fratelli d’Italia – è stata presa all’unanimità e sancisce il passaggio del testimone ereditato da Gian Piero Joime, che ha guidato il partito negli ultimi anni”.

“Sono molto soddisfatto per la fiducia che gli iscritti di Fratelli d’Italia mi hanno tributato – dichiara Ivan Poccia – Altresì, sono pronto a lavorare affinché il nostro partito si radichi ancora di più nel nostro territorio e che sia ancora più centrale nello scenario politico locale”.

“Ivan Poccia – commenta il presidente provinciale Luca Minucci – è la persona giusta per guidare il partito verso le prossime sfide che ci aspettano e per dare nuova linfa all’attività politica sul territorio. Sono fortemente convinto che, assieme al direttivo appena eletto, sapranno far crescere maggiormente il nostro partito”.

Questi gli eletti nel direttivo comunale: Antonio Papini (membro di diritto in quanto consigliere comunale), Mauro Busonero, ⁠Giuseppe Rustici, Simone Battisti, Riccardo Pacciani, Daniele Leandri, ⁠Cristian Ricci, Flavio Angioloni.