Internet, i Giovani Democratici: “Il Comune installi Wi-Fi zone gratuite in tutti i quartieri”

Orbetello (Grosseto). “Mentre il mondo va avanti e la digitalizzazione diventa sempre più centrale nella vita di tutti i giorni, a Orbetello esiste ancora un quartiere dove connettersi a Internet è quasi impossibile. A Neghelli, la connessione dati è praticamente assente per quasi tutti gli operatori: chi non ha il wi-fi a casa si ritrova completamente isolato, senza la possibilità di accedere a servizi essenziali, lavorare da remoto o semplicemente navigare online”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici di Orbetello.

“Questa situazione è inaccettabile e colpisce famiglie, studenti, lavoratori e attività commerciali, creando una disparità ingiusta tra chi vive nelle zone meglio coperte e chi, invece, è costretto a fare i conti con un’infrastruttura digitale inadeguata – continua la nota –. La domanda è semplice: perché l’amministrazione comunale non si è mai attivata per risolvere questo problema? Perché non ha fatto pressione sugli organismi preposti e sulle aziende di telecomunicazioni affinché Neghelli e le altre aree penalizzate avessero una copertura degna di un paese civile? Eppure, basta spostarsi di qualche chilometro più a nord e vedere come Castiglione della Pescaia sia riuscito ad aggiudicarsi un bando europeo con il quale ha potuto finanziare un intervento di questo tipo”.

“Se le infrastrutture private non riescono a garantire un servizio efficiente per tutti, il Comune deve intervenire con soluzioni rapide e concrete – sottolinea Porta -. Come Giovani Democratici, proponiamo l’installazione di Wi-Fi zone gratuite nei punti strategici della città, in modo che cittadini e turisti possano connettersi liberamente al bisogno. In particolare, chiediamo che vengano attivati hotspot pubblici in piazze, aree verdi, luoghi di ritrovo e nei pressi degli edifici pubblici. Questa soluzione, già adottata con successo in molte altre città italiane ed europee, permetterebbe a tutti di accedere a Internet gratuitamente e senza difficoltà. Si tratterebbe di un intervento semplice, poco dispendioso e facilmente realizzabile, ma che avrebbe un impatto importante sulla qualità della vita e sull’immagine della città in un territorio che già soffre una mancanza di servizi”.

“Chiediamo al sindaco e alla Giunta di chiarire pubblicamente quali azioni abbiano intrapreso per garantire a tutti i cittadini di Orbetello un accesso equo alla rete. Chiediamo loro di aprire un tavolo di confronto con i principali operatori di telecomunicazioni e pianificare un intervento risolutivo a questa situazione di disagio ormai cronica, anche per estendere ulteriormente la copertura della fibra ottica, dalla quale alcune aree rimangono ancora escluse, costringendo i cittadini a velocità di connessione ormai obsolete – termina la nota -. Servono solo visione e volontà politica, qualità che evidentemente l’attuale amministrazione non ha dimostrato di avere su questo e come su molti altri temi”.