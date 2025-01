Consorzio laguna, il Pd: “Ottimo lavoro di Simiani, il Ministero si attivi per reperire fondi”

Orbetello (Grosseto). “Il 20 gennaio 2025 è una data storica per Orbetello, è stata approvata anche in Senato la legge per la costituzione del consorzio per la gestione della laguna”.

Così si esprimono i segretari delle Unioni comunali di Orbetello e Monte Argentario, Rodolfo Bassi e Guido Dubbiosi, rivendicando il grande lavoro svolto dall’onorevole Marco Simiani in sinergia con le forze di Governo.

“Sin dal suo insediamento alla Camera, depositando nell’ottobre del 2022 la proposta di legge, ha affrontato con determinazione uno dei problemi più rilevanti del nostro territorio, quello della gestione della laguna – continua la nota -. Lo scorso novembre, nel corso di un incontro pubblico al Park Hotel di Orbetello, aveva incontrato i cittadini per illustrare i punti salienti della proposta che oggi è diventata legge”.

“Perché è così importante? La nostra laguna appartiene ad un ecosistema unico su un territorio importante a livello nazionale e per far fronte ai tanti problemi emersi è necessario attivare interventi mirati e coordinati – prosegue il comunicato -. Proprio grazie a questa legge potremo affrontare le minacce cui abbiamo assistito negli ultimi anni e supportare lo sviluppo economico che ne deriva. Le priorità saranno: il monitoraggio delle acque della laguna, interventi urgenti di pulizia e risanamento e dare supporto economico e tecnico alle attività del luogo. Perché il consorzio diventi perfettamente operativo è necessario strutturare le attività attraverso una governance di alto livello che si occupi del monitoraggio delle attività e relativi costi anche attraverso università e centri di ricerca”.

“Il Partito Democratico lagunare si aspetta dunque che il Ministero dell’ambiente si attivi quanto prima per definire tutti i passaggi preliminari alla costituzione del consorzio – termina la nota -, non per ultimo il reperimento dei fondi adeguati al suo funzionamento”.

Anche Lauretta Bianchi, dal Pd nazionale, esprime grande soddisfazione ricordando che “la questione laguna fu sottoposta all’onorevole Simiani appena eletto parlamentare come prioritaria ed urgente per la Maremma”.

Aggiunge: “Posso dire con grande soddisfazione che il nostro onorevole ha mantenuto gli impegni presi lavorando alacremente insieme altre forze politiche. Una bella pagina della politica”.