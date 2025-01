Transizione ecologica, i Giovani democratici: “Qual è la posizione del Comune sulle rinnovabili?”

Orbetello (Grosseto). I Giovani Democratici di Orbetello, nel pieno rispetto della necessità di affrontare la crisi climatica attraverso la transizione energetica, intervengono nel dibattito sulla proposta di legge della Regione Toscana per l’individuazione delle aree idonee agli impianti di energie rinnovabili.

“Sosteniamo la necessità di pianificare con attenzione l’espansione delle fonti rinnovabili, ma ribadiamo che questo processo deve essere guidato da un equilibrio tra sviluppo sostenibile, tutela del paesaggio e salvaguardia delle risorse agricole e naturali – dichiara Matteo Porta, dei Giovani Democratici del paese lagunare –. La transizione energetica è una priorità che non può essere ritardata, ma deve essere realizzata con il coinvolgimento delle comunità locali e nel pieno rispetto delle caratteristiche e delle vocazioni dei territori. Orbetello, con la sua ricchezza paesaggistica, la laguna e le aree agricole di pregio, rappresenta un esempio di equilibrio delicato tra sviluppo economico, ambiente e cultura locale”.

“Alla luce di ciò, chiediamo all’amministrazione comunale di Orbetello di fare chiarezza sul proprio ruolo e sulle eventuali iniziative già intraprese in merito al Ddl regionale – continua Porta -:

esistono un dossier o una mappatura locale?

Chiediamo di sapere se il Comune ha già avviato un dossier o uno studio preliminare per individuare le aree potenzialmente interessate dal progetto di legge regionale.

Quali aree potrebbero essere coinvolte?

Vogliamo capire se sono stati identificati terreni agricoli, naturali o industriali che potrebbero essere destinati a nuovi impianti di energia rinnovabile e quali sarebbero i criteri adottati per tutelare le specificità del territorio.

Qual è la posizione dell’amministrazione comunale?

Invitiamo l’amministrazione a esprimersi pubblicamente sulla proposta di legge regionale e sulle modalità con cui intende garantire che l’eventuale individuazione di aree idonee avvenga con il massimo coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà locali”.

“Come Giovani Democratici di Orbetello, sosteniamo con forza un modello di sviluppo che integri la produzione di energia rinnovabile con la salvaguardia del territorio. Proponiamo di – continua Porta -:

favorire il riutilizzo di aree già compromesse, come capannoni industriali o terreni dismessi, prima di prendere in considerazione l’uso di terreni agricoli fertili o zone di pregio ambientale.

Promuovere soluzioni innovative, come l’agrivoltaico, che consentano di integrare l’energia rinnovabile con le attività agricole.

Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso assemblee pubbliche e strumenti partecipativi, per garantire che le scelte siano condivise e rispettino le esigenze del territorio”.

“La transizione energetica deve essere un’opportunità, non un rischio per il nostro territorio – termina Porta –. Per questo, continueremo a monitorare l’evolversi della situazione e ci impegneremo affinché il nostro Comune giochi un ruolo attivo e responsabile nel dibattito”.