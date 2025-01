Giovani Democratici: “Mancano spazi di aggregazione per giovani, Comune impassibile”

Orbetello (Grosseto). “L’assenza di spazi per i giovani rischia di aprire la porta a derive pericolose”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, dei Giovani Democratici di Orbetello.

“Orbetello è una città che lascia i suoi giovani in balia di sé stessi, privandoli di qualsiasi spazio o opportunità per socializzare e crescere in modo sano. L’assenza di alternative ricreative e culturali, specialmente nei mesi invernali, crea un vuoto che viene spesso colmato con scelte pericolose, come l’abuso di alcol e droghe – continua la nota -. Dopo l’ora di cena, il nostro Comune si spegne. Tutto è chiuso, non c’è un luogo dove i ragazzi possano incontrarsi, scambiare idee, divertirsi o anche solo trascorrere del tempo in sicurezza. La totale mancanza di spazi e iniziative li costringe a spostarsi fino a Grosseto, dove, nella migliore delle ipotesi, trovano un bowling o una sala bingo. Per molti, però, l’alternativa si trasforma in passatempi dannosi: sono sempre più frequenti i casi di giovani che, senza nulla da fare, finiscono per avvicinarsi a droghe e sostanze illegali come unico modo per sfuggire alla noia”.

“Questa situazione è una vergogna – prosegue il comunicato -. L’assenza di politiche giovanili lungimiranti non solo tradisce le aspettative delle nuove generazioni, ma le espone a rischi enormi, incluse derive criminogene. Il vuoto educativo e sociale che si è creato a Orbetello è un problema che non può più essere ignorato: quando i giovani non trovano alternative positive nel proprio territorio, le conseguenze ricadono su tutta la comunità. È un concetto pacifico nelle teorie criminologiche: quando gli strumenti legali e accessibili sono insufficienti, alcuni individui, privi di alternative, possono ricorrere a mezzi illegali o rischiosi per ottenere ciò che è desiderabile per tutti. In questo contesto, l’assenza di spazi ricreativi, culturali e aggregativi a Orbetello diventa un fattore che amplifica il rischio di devianza. La stigmatizzazione o l’emarginazione sociale di certi individui non può poi essere considerata come una soluzione. È necessario soffermarsi sulle cause più profonde e cercare di combatterle”.

“Come Giovani Democratici di Orbetello, chiediamo a gran voce un cambio di rotta – continua la nota -. Servono interventi immediati e concreti per garantire un’alternativa valida ai nostri giovani:

1.spazi aggregativi aperti tutto l’anno, che offrano attività culturali, ricreative e artistiche;

2.programmi educativi e preventivi per sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’abuso di sostanze;

3.investimenti strutturali e un piano di eventi dedicati ai giovani, per rendere Orbetello un luogo vivace e sicuro anche nei mesi più difficili”.

“L’inerzia dell’amministrazione comunale su questi temi è inaccettabile. Orbetello non può essere un paese che ‘scarica’ i suoi giovani o, peggio, li spinge verso soluzioni autodistruttive. Vogliamo un’amministrazione che guardi avanti, che comprenda l’importanza di offrire opportunità sane e stimolanti alle nuove generazioni – termina il comunicato -. La lotta contro l’isolamento e il disagio giovanile deve diventare una priorità, perché da essa dipende il futuro del nostro territorio”.