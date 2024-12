Porto turistico, il sindaco: “Iter va avanti con massima trasparenza, Termine disinformato”

Orbetello (Grosseto). «Sulla realizzazione del nuovo porto di Talamone non c’è silenzio, ci sono atti concreti che parlano per la nostra amministrazione»: inizia così la replica del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, al segretario del Pd provinciale, Giacomo Termine, che ha accusato l’amministrazione di voler sottrarre l’approdo di Talamone alla comunità lagunare.

«In prima istanza – sottolinea il primo cittadino del Comune di Orbetello –, Termine deve tenere presente che il Tar ha riconosciuto implicitamente la legittimità delle procedure attuate dai nostri uffici e dalla nostra amministrazione, in quanto, rispetto al ricorso presentato da alcuni concessionari, non ha predisposto alcuna sospensiva. L’iter per la realizzazione del porto turistico di Talamone, perciò, sta andando avanti regolarmente e presto passeremo alla convocazione della conferenza dei servizi».

Una vicenda, quella per l’iter della trasformazione da approdo a porto turistico, che, secondo l’amministrazione comunale, è stata oggetto di gravi distorsioni: «Da più parti – aggiunge Casamenti – sono state rese dichiarazioni volte a disinformare sul reale stato dei fatti, tanto che, da parte nostra, abbiamo convocato una conferenza stampa per fare chiarezza, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato al punto in cui siamo oggi, con la pubblicazione di un’istanza di evidenza pubblica che ha visto la presentazione di due progetti che poi saranno valutati dagli organi competenti secondo i dettami delle norme. Il nuovo porto di Talamone, per cui si prevede un investimento di oltre 30 milioni di euro, sarà una struttura pubblica che porterà numerosi benefici a Talamone, ai talamonesi e a tutta la comunità del Comune di Orbetello».

«In conclusione – chiude Casamenti -, quanto scritto da Termine dimostra che dentro il Pd c’è ormai un corto circuito. Il suggerimento che do a Termine è di informarsi meglio prima di scrivere su dettatura di qualche segretario Pd locale che gli fa rimediare pessime figure a causa della scarsa conoscenza della vicenda. Il mio secondo consiglio per Termine è di visitare Talamone e parlare con gli operatori locali perché probabilmente il segretario del Pd di Talamone, probabilmente, lo ha visto solo in cartolina, figurarsi se può interessarsi e comprendere le dinamiche per la realizzazione del nuovo porto».