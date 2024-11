Capitani: “Fossi ostruiti dai rifiuti, serve coordinamento tra Comune e Consorzio di Bonifica”

Monte Argentario (Grosseto). Walter Capitani, consigliere provinciale della Lega, ha segnalato al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud alcuni problemi che riguardano i fossi e i canali del comune di Monte Argentario.

“Ho chiesto interventi di pulizia e manutenzione perché i nostri fossi sono troppo spesso pieni di rifiuti e ostruiti da una vegetazione fuori controllo – dichiara Capitani – e devo dire che, grazie all’intervento del direttore Zappalorti, ho visto dopo pochi giorni gli operai al lavoro. Vorrei però sollecitare maggiore attenzione e maggiore coordinamento da parte dei vari enti coinvolti per gestire correttamente gli interventi di manutenzione dei corsi dacqua. Dopo le recenti esperienze traumatiche vissute nel nostro Paese e in Spagna non possiamo assolutamente sottovalutare i rischi da essi rappresentati. Infatti, se non vengono correttamente puliti e manutenuti, si possono trasformare in strumenti distruttivi”.

“Per questo – conclude Capitani – vorrei sollecitare il Consorzio e il Comune interessato affinché si coordinino tra di loro per verificare tutti i fossati, sia nella parte scoperta che in quella tombata, eseguendo le necessarie opere di pulizia e manutenzione e mantenendo un controllo continuo e assiduo su di essi”.