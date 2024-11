Nuovo Orizzonte Civico: nominato il coordinatore della sezione “Zona collinare e Orbetello”

Grosseto. Diego Cinelli è il coordinatore della neonata sezione di Nuovo Orizzonte Civico della “Zona collinare e di Orbetello”, che comprende, oltre al comune lagunare, quelli di Magliano in Toscana, Scansano, Manciano, Pitigliano e Sorano.

La decisione, giunta su proposta del presidente provinciale Claudio Pacella, è stata approvata all’unanimità dall’assemblea del movimento. Diego Cinelli vanta una lunga esperienza amministrativa che lo ha visto guidare, da sindaco, il comune di Magliano in Toscana, dopo alcuni anni da consigliere, e venire eletto nel Consiglio provinciale.

“Ringrazio il presidente Pacella e l’assemblea del Noc per questa nomina – afferma Cinelli –, con la quale torno ad occuparmi di politica sul territorio dopo gli anni da amministratore. L’adesione a Noc ed al civismo è stata dettata dal rapporto forte che in questi anni si è creato con un gruppo di persone interessate, più che alle posizioni ideologiche, allo sviluppo del territorio, ma anche perché sono convinto che oggi, a livello locale, siano le persone a contare, molto più dei singoli partiti che restano dei riferimenti nazionali. Questo avviene in modo ancora maggiore nelle piccole realtà, così come ho potuto toccare con mano in questi anni”.

Cinelli ha già idea sui temi da affrontare. “Nuovo Orizzonte Civico – afferma – non solo ha una dimensione provinciale che ci permettere di fare rete, ma è in contatto diretto con il consigliere regionale Andrea Ulmi, capogruppo di ‘Merito e Lealtà’ e vicepresidente della Commissione sanità e sociale. Proprio la sanità sarà uno dei temi che intendo portare all’attenzione, con i due ospedali di Orbetello e di Pitigliano che devono essere tutelati e difesi, ma anche con la situazione critica dei medici di famiglia e la tutela dei distretti sanitari, presidi fondamentali dei territori per i quali da sindaco mi sono battuto. C’è poi la questione delle infrastrutture e Noc ha la fortuna di poter contare sul consigliere provinciale Alfiero Pieraccini, presidente della Commissione viabilità, che si sta impegnando in una ricognizione delle strade della zona meridionale della provincia e che per me sarà un punto di riferimento. Presto prenderò contatto con i sindaci, con molti dei quali ho condiviso l’esperienza e con cui abbiamo intrapreso battaglie anche importanti, a tutela dei nostri territori”.

Diego Cinelli punta poi ad una crescita di Noc. “Già molte persone si sono fatte avanti per dare il proprio contributo -conclude il neo coordinatore – e presto creeremo una squadra territoriale dando avvio ad una campagna di tesseramento. Verso il nostro movimento c’è curiosità ed attenzione e puntiamo ad avere nostri rappresentanti nelle future competizioni amministrative del territorio. Le nostre porte sono aperte, così come la mia esperienza è a disposizione di tutti, cittadini e amministratori”.