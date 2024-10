Manovra, Simiani: “Stanziare 30 milioni per la bonifica dell’ex Sitoco di Orbetello”

Grosseto. “Il crollo del muro alla ex Sitoco di Orbetello non ha avuto per fortuna conseguenze gravi, ma rilancia l’urgente necessità di risolvere l’impasse legato alla bonifica dell’area, bloccata per mancanza di finanziamenti”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sulle conseguenze delle piogge torrenziali che si sono abbattute in provincia di Grosseto.

“Servono subito 30 milioni di euro per completare i lavori previsti da un accordo di programma stipulato tra Ministero dell’ambiente, Regione Toscana ed enti locali. Nella prossima Legge di bilancio presenterò nuovamente l’emendamento per ripristinare queste risorse, spero che dopo due anni questa sia la volta buona. La riqualificazione dell’area è fondamentale non solo per la sicurezza pubblica, ma per valorizzare pienamente una zona di pregio e valenza ambientale che può avere significative ricadute anche dal punto di vista economico ed occupazionale“: conclude Marco Simiani.