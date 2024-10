Molino, i Giovani Democratici: “Bene sostituzione pale, ma serve completa ristrutturazione”

Orbetello (Grosseto). “Esprimiamo un sentimento di soddisfazione per la tanto attesa sostituzione delle quattro nuove pale del molino, un evento che la comunità aspettava da ben due anni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, dei Giovani Democratici di Orbetello.

“Tuttavia, non possiamo nascondere un certo rammarico per il lungo tempo trascorso prima di arrivare a questo risultato – continua la nota -. La lentezza dei processi burocratici e delle decisioni amministrative ha reso difficile vedere il molino tornare al suo antico splendore e rattrista constatare che di fronte ad una così semplice azione di ordinaria amministrazione il nostro sindaco e l’amministrazione tutta sembrino quasi aspettarsi dei ringraziamenti da parte dei cittadini, pubblicando ovunque immagini che ritraggono un molino decadente con quattro nuove pale”.

“Alla luce di questa situazione, proponiamo all’amministrazione di considerare con urgenza la ristrutturazione dell’intero molino. Le attuali condizioni strutturali, come evidenziato dalle fotografie, mostrano un edificio a rischio crollo e gravemente danneggiato da infiltrazioni. È fondamentale intervenire tempestivamente per salvaguardare il simbolo della nostra identità – termina il comunicato -. Ci auguriamo che questo intervento possa essere programmato al più presto, garantendo così un futuro luminoso per il molino di Orbetello e restituendo un segnale di attenzione verso il nostro importante patrimonio storico e culturale”.