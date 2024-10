Geotermia, Fratelli d’Italia: “Pd e Regione prima creano problemi, poi esultano per risoluzione”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Se veramente fossimo su un palcoscenico teatrale, i ringraziamenti effettuali da parte del sindaco di Magliano in Toscana e rivolti all’assessore Marras e al governatore Giani, riguardo la risoluzione della vicenda delle indagini geotermiche nella zona di Pereta, li troveremo davvero simpaticamente tragicomici. Purtroppo, invece, la realtà è ben altra. Ancora una volta siamo di fronte all’ennesimo teatrino della riverenza politica, tipica di una certa sinistra, che prima crea ad arte i problemi, per poi, sempre ad arte, risolverli e cantare vittoria”.

Apre così una nota congiunta a firma di Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e del circolo di Fratelli d’Italia di Magliano.

“E’ il solito gioco delle tre carte, o quello dei famosi incantatori di serpenti o pifferai magici, che prima raccontano una storia faziosa – prosegue Minucci – e poi, quando tutto si è risolto, il sindaco ringrazia la Regione. Sì, quella che in precedenza aveva autorizzato le perforazioni esplorative, e di fatto creato il problema, e che adesso, voilà, come in un colpo di teatro, tra il grande plauso generale, le ritira”.

“Sinceramente – commentano da Fratelli d’Italia – ci sentiamo di ringraziare non Marras, Giani e compagni vari, ma i tanti cittadini maglianesi, che purtroppo hanno dovuto impiegare tempo e denaro per opporsi ad uno scempio, se fosse arrivato in porto, che avrebbe avuto ripercussioni importanti su un territorio di pregio come quello maglianese”.

“Caro sindaco, è arrivato il momento di svestirti della tua casacca da campagna elettorale targata Pd e, invece di ringraziare Giani e Marras, sarebbe più opportuno che tu rivolgessi le tue attenzioni alle istanze e alle richieste dei cittadini. Purtroppo, siamo abituati da tempo a queste piroette da parte del governo regionale. Governo, quest’ultimo, lontano anni luce dai problemi dei territori, ma sicuramente ben arroccato nelle stanze del potere fiorentino. Ci auguriamo, già dalle prossime elezioni regionali, di avere una svolta in Toscana, con finalmente un governo regionale attento alle esigenze dei territori di periferia e delle loro peculiarità, scevri da divisioni tra cittadini e territori di serie A e serie B, come purtroppo spesso accade oggi”, concludono Luca Minucci e il circolo di Fratelli d’Italia Magliano.