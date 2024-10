Laguna: Camera approva la proposta di legge sulla nascita del consorzio

Grosseto. “Il testo definitivo della legge sull’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e del consorzio questa mattina è stato approvato all’unanimità, in sede legislativa, in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

Il consorzio andrà a gestire il futuro di questo importante e delicato habitat unico in Italia. La laguna da anni vive in uno stato di precarietà gestionale, prima attraverso una gestione commissariale durata per oltre vent’anni, ed oggi attraverso la guida, principalmente, della Regione Toscana. Direzione, quest’ultima, che ha fatto emergere molte criticità, come quella che ha portato all’anossia della scorsa estate che ha comportato un’importante moria di pesci.

Finalmente, grazie al licenziamento odierno della proposta di legge in commissione della Camera, si compie un passo storico e decisivo per l’iter di questo importante provvedimento, del quale sono relatore e primo firmatario. La proposta di legge appena approvata, passerà adesso all’analoga commissione in Senato, per essere discussa ed eventualmente approvata divenendo, così, legge definitiva. Aver portato a termine l’iter di una legge a mia firma non rappresenta soltanto una soddisfazione personale, ma lo è soprattutto per il territorio maremmano, che da troppo tempo aspetta la soluzione di una problematica mai risolta”.

Lo scrive, in una nota, il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

“Con l’approvazione alla Camera della proposta di legge sul consorzio della laguna di Orbetello, che ho presentato alla Camera dei deputati due anni fa, si conclude finalmente l’iter di un provvedimento che consentirà una tutela adeguata ed un continuo monitoraggio di un ecosistema fragile ma al tempo stesso prezioso per il nostro territorio”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sul via libera, da parte della commissione in sede legislativa, della proposta di legge “Istituzione dell’Autorità per le lagune e le zone umide e disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello”.

Il testo passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva in legge.

“Questo risultato è frutto di un articolato lavoro della commissione Ambiente e di tutti i colleghi. Ringrazio in particolare la vice Ministra Gava, il presidente Mauro Rotelli ed il relatore del provvedimento Fabrizio Rossi, che ha condiviso con me tutto il percorso legislativo, oltre agli altri proponenti della legge (Francesco Battistoni e Ilaria Fontana) ed i capigruppo che hanno permesso con la loro firma di utilizzare la forma legislativa per la ratifica della legge. Grazie al consorzio sarà possibile programmare una gestione efficiente della laguna, prevenire e contrastare con maggiore efficacia le criticità emerse in questi anni a causa dei mutamenti climatici ed utilizzare le risorse naturali compatibilmente con lo sviluppo sostenibile locale”: conclude Marco Simiani.

“È stata approvata oggi in commissione Ambiente della Camera la proposta per l’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, che mira a bilanciare il fragile equilibrio tra sviluppo turistico e sociale, tutelando al contempo l’ecosistema esistente. A tal fine la proposta di legge, approvata all’unanimità in sede legislativa, ha l’obiettivo di istituire una governance unica del territorio in esame, senza che le differenti competenze degli enti nazionali e locali coinvolti ne rallentino la migliore gestione.

Tale risultato è stato reso possibile grazie al lavoro svolto dal Ministero dell’Ambiente, con i sottosegretari Claudio Barbaro e Vannia Gava, dal relatore, nonché presentatore della proposta di legge, Fabrizio Rossi, dai deputati proponenti Francesco Battistoni, Marco Simiani e Ilaria Fontana.

La volontà condivisa è quella di evitare il riproporsi della drammatica situazione della scorsa estate, scongiurando futuri casi di distruzione dell’habitat naturale della laguna”.

Lo dichiara in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.