I Giovani Democratici: “Paese invaso dai moscerini, il Comune non sa affrontare il problema”

Orbetello (Grosseto). “È inaccettabile dover tornare a denunciare l’inefficienza della nostra Giunta nell’affrontare l’emergenza moscerini, che da circa un mese sta rovinando la vita dei cittadini e danneggiando gravemente le attività. L’amministrazione ha dimostrato una mancanza di capacità e di volontà politica nel gestire una situazione che è diventata insostenibile”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Giovani Democratici di Orbetello.

“Le disinfestazioni tardive e inefficaci sono la prova concreta di un’amministrazione che non sa come affrontare un problema che avrebbe dovuto essere previsto e gestito con tempestività – continua la nota –. Mentre i cittadini si trovano costretti a convivere con l’ennesima invasione di moscerini, il turismo, che è il motore della nostra economia, potrebbe risentirne pesantemente. E se quest’anno per fortuna la stagione turistica è ormai finita (non dimentichiamoci che in piena stagione la gente scappava dalla puzza di putrefazione della nostra laguna), chissà cosa ci aspetta per il futuro. Non è più pensabile appellarsi al fato per fronteggiare situazioni effettivamente complesse, ma per la cui soluzione basterebbe serietà e competenza da parte di un’amministrazione che ha finora soltanto latitato. È evidente che la Giunta comunale, invece di affrontare i problemi, si sia limitata a fare promesse vuote e a rimandare interventi imprescindibili. È tempo che questa si assuma la responsabilità della situazione e metta in atto azioni concrete”.

“Proponiamo quindi le seguenti misure urgentemente necessarie: – prosegue il comunicato –

1. piano di disinfestazione strutturato. Un piano di disinfestazione costante e programmato è fondamentale, non possiamo più tollerare interventi sporadici che si dimostrano inefficaci.

2. Monitoraggio costante. È essenziale implementare un monitoraggio continuo per valutare l’efficacia delle disinfestazioni e per intervenire immediatamente quando necessario.

3. Collaborazione con professionisti. È ora di coinvolgere esperti in entomologia per sviluppare strategie efficaci basate su evidenze scientifiche, evitando soluzioni improvvisate e dannose.

4. Comunicazione trasparente. L’amministrazione deve informare in modo chiaro e trasparente cittadini e turisti sui piani di disinfestazione e sugli interventi previsti, per ristabilire la fiducia nella gestione della crisi.

5. Valutazione dell’impatto economico. È necessario condurre uno studio serio sull’impatto economico dell’invasione di moscerini sul turismo locale, per dimostrare l’urgenza di un intervento efficace”.

“La nostra amministrazione deve svegliarsi e rendersi conto che il tempo delle promesse è finito – termina la nota -. La salute pubblica e il futuro economico di Orbetello dipendono dalla capacità di questa amministrazione di affrontare com celerità e risolutezza questioni di tale rilevanza”.