Alternativa: “Necessario unire le forze di centrosinistra contro fallimentare politica del Comune”

Orbetello (Grosseto).“Alla manifestazione di piazza organizzata dal Collettivo Kairos e dai partiti di opposizione si è sentito forte e chiaro il messaggio per la Giunta Casamenti: quel modo di governare è completamente sbagliato e questo è ormai chiaro perfino agli elettori del centrodestra”

A dichiararlo, in un comunicato, è Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Sollecitati dai giovani di Kairos, che non sono iscritti a partiti, ma che sono convinti che a Orbetello c’è bisogno di lavorare per intraprendere un cammino comune, le forze di centrosinistra e progressiste hanno iniziato a costruire qualcosa insieme – continua la nota -. Si è trattato di un momento per analizzare e stigmatizzare quel pessimo modo di fare politica, riunendo tutte le forze di centrosinistra e progressiste che non si rassegnano. Sinistra Italiana a Grosseto ha contribuito a strappare la gestione della Provincia a Vivarelli Colonna. Oggi abbiamo cambiato colore ed è sotto gli occhi di tutti la differenza. Nel Consiglio comunale gruppo Alternativa ha 5 consiglieri e, contro gli 11 di Casamenti, ha visto bocciate praticamente tutte le iniziative”.

“Per limitarci alle vicende della laguna, Alternativa ha chiesto 5 Consigli comunali in adunanza aperta, a giugno 2022 per la crisi dei moscerini, a giugno 2023 per la scomparsa di 28 milioni della bonifica Sitoco, a ottobre 2023 per gli scarichi in laguna. E ancora, quest’anno a maggio di nuovo una richiesta sulla crisi economica e occupazionale della cooperativa Pescatori. Infine, una settimana prima della moria, ogni volta Casamenti ci ha risposto picche, neanche sono stati consultati i capigruppo (come prevede il regolamento del Consiglio) – prosegue il comunicato -. Orbetello ha conosciuto ottime amministrazioni di sinistra o centrosinistra, ma è dal 1997 che la destra ha preso il potere e lo tiene nelle sue mani (tranne una pausa di 5 anni). È difficile smontare la prassi politica fallimentare che si è strutturata a Orbetello, ma adesso è arrivato davvero il momento di farlo, e se ci crediamo davvero ci riusciremo”.

“Sinistra Italiana e gruppo Alternativa non si rassegnano a sentir definire Orbetello come un comune di destra, sentono una grande responsabilità nei confronti dei giovani, quelli di Kairos e tutti i giovani che sono costretti ad andarsene. È il momento di dire basta! E di pretendere che dalla politica dell’emergenza si passi a quella della prevenzione e delle soluzioni strutturali – termina la nota -. Per questo si impegna a mettere in campo ogni sforzo possibile per cambiare. L’11 settembre, alle 15.30, si terrà il Consiglio comunale e gruppo Alternativa ha invitato i presenti ad assistere al Consiglio comunale, che sarà pubblico, come sempre”.