Argentario, Simiani: “Ex deposito Aeronautica valorizzi economia del mare”

Grosseto. “L’Argentario è un territorio straordinario che deve essere valorizzato tutto l’anno. Spazi come quelli dell’ex deposito dell’Aeronautica sono però preziosi per dimensioni, logistica e potenzialità ed il loro utilizzo deve essere quindi concertato con il territorio ed utilizzati veicolando le peculiarità locali. Proposte estemporanee come quelle della destra rischiano non solo di non sortire alcun effetto, ma addirittura di essere controproducenti”: è quanto dichiara il deputato Marco Simiani sulla riqualificazione dell’area militare di proprietà del Comune.

“Pur riconoscendo il rispetto dovuto a Raffaella Carrà come grande artista, credo che limitarsi a proposte frammentarie, come pezzi di un puzzle che insieme non hanno coerenza, rappresenti un’occasione persa per il Comune di Monte Argentario. È fondamentale, però, che sia il territorio a decidere quale sarà il futuro dell’ex caserma, valorizzando il suo potenziale attraverso un progetto che rispetti l’identità e le vocazioni locali. Al di là di qualsiasi proposta progettuale, analizzando la storia e lo sviluppo futuro di Monte Argentario, emerge chiaramente che il mare e la sua fruibilità dovrebbero essere al centro delle iniziative. La nautica e la cultura del saper navigare dovrebbero essere l’obiettivo primario di questa amministrazione per l’ex caserma. Pertanto, ritengo che sia necessario un progetto molto più ambizioso.

Ad esempio, si potrebbe creare un centro studi e di documentazione nazionale dedicato alla nautica e al mare. Un progetto del genere potrebbe generare valore aggiunto per l’economia locale, favorendo la collaborazione tra imprese, associazioni e la scuola nautica. Il mare, la nautica e il loro valore sociale ed economico diventerebbero il filo conduttore di un’iniziativa che promuoverebbe la ricchezza e lo sviluppo sostenibile per i cittadini di Monte Argentario. Ecco perché è opportuno che il Comune, al di là di escludere una destinazione residenziale nell’area, stanzi subito delle risorse per attivare un concorso di idee che abbia come elementi fondanti questi concetti, che fanno parte della identità di Monte Argentario: il mare e la nautica”: conclude Marco Simiani.