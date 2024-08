Laguna, se ne parla in un incontro con Carlo Calenda: “Necessario intervento dello Stato”

Orbetello (Grosseto). Il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, interverrà sulle problematiche della laguna di Orbetello sabato 31 agosto alle 18 nella sala riunioni del ristorante da Vinicio ad Ansedonia, in via delle Mimose 154.

“La laguna ogni anno è a rischio disastro ambientale con conseguenze rovinose sulla salute di cittadini e turisti, nonché sull’economia di tutta la Costa d’Argento – si legge in una nota di Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione, e Luca Aldi, coordinatore comunale di Azione Orbetello -. La gestione ordinaria di queste situazioni non può essere lasciata alle amministrazioni locali con procedure ordinarie e con poche risorse, ma è necessario l’intervento diretto dello Stato attraverso un commissariamento che realizzi in tempi relativamente brevi le opere necessarie. Invitiamo i cittadini, le associazioni di categoria, i comitati e le forze politiche a partecipare”.