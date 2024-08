Walter Capitani entra in Consiglio provinciale: “Mi batterò per tutelare il mio territorio”

Grosseto. Walter Capitani, in seguito alla nomina ad assessore di Danilo Baietti, entra a far parte del Consiglio provinciale in quanto primo dei non eletti.

“Un traguardo importante e meritato per Walter – dichiara il responsabile provinciale Enti locali della Lega, Luca Grisanti –, ma soprattutto un traguardo importante per il comprensorio dell’Argentario e per l’intera area sud della nostra provincia. Sono infatti certo che Walter saprà rappresentare con competenza e impegno tutte le esigenze e le problematiche di quei territori e dell’intera provincia”.

Walter Capitani ricopre attualmente la carica di consigliere del Comune di Monte Argentario. E’ iscritto alla Lega da moltissimi anni e si è sempre distinto per il suo impegno e per la disponibilità all’ascolto nei confronti di chiunque. Adesso rappresenterà il partito di Matteo Salvini in Provincia.

“Un incarico importante e una grandissima responsabilità – dichiara Capitani –, di cui sento assolutamente il peso, ma che intendo affrontare con il consueto impegno e con la volontà di portare a casa risultati rilevanti per il mio territorio e per la nostra provincia. Come è noto a tutti, io mi sono sempre dedicato all’attività politica ed al territorio con smisurata passione e dedizione. Adesso entro in Consiglio con determinazione e con altrettanta convinzione, nella certezza di poter dare un importante contributo all’amministrazione”.

In questo momento gli equilibri politici in Provincia sono abbastanza precari. A un Presidente di area centrosinistra si contrappone un Consiglio che, in teoria, dovrebbe rappresentare una maggioranza di centrodestra. “A questo proposito – conferma Capitani – non posso però non rilevare come la maggioranza consiliare di centrodestra abbia nel rappresentante di Nuovo Orizzonte Civico Pieraccini un elemento di ragionevole dubbio. Un gruppo politico sui generis, che appoggia Limatola in Provincia e al Comune di Roccastrada, ma che si dichiara di centrodestra… Sono i misteri della politica”.

Il nuovo consigliere provinciale siederà quindi nei banchi dell’opposizione, assieme agli altri rappresentanti della coalizione di centrodestra. “Mi sono schierato con coerenza all’opposizione – conclude Capitani –, un’opposizione che avrebbe dovuto avere i numeri per cambiare le politiche di questa Provincia e darle nuovo slancio. Purtroppo, la realtà dei fatti ha dimostrato qualcosa di diverso, io non posso non prenderne atto. Ma una cosa è certa: la Lega entra in Consiglio con la consapevolezza del proprio ruolo e della propria importanza. Come sempre io sarò tra la gente, sarò ad ascoltare le istanze e le problematiche di tutti e porrò il massimo l’impegno per trasformarle in azioni politiche a favore del territorio e delle persone”.