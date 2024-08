Laguna, Fratelli d’Italia: “Grazie al sottosegretario Barbaro per il sopralluogo”

Orbetello (Grosseto). Oggi pomeriggio, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente Claudio Barbaro si è recato ad Orbetello per un sopralluogo sul territorio della laguna, in vista dell’approvazione del disegno di legge appositamente dedicato.

“Ringraziamo il sottosegretario Barbaro – dichiarano la senatrice Simona Petrucci e il deputato Fabrizio Rossi, primo firmatario e relatore in Commissione Ambiente del disegno di legge per la costituzione del consorzio e del parco ambientale della laguna – perché, insieme al Ministero e al Governo, anche nel caso della laguna di Orbetello e delle sue traiettorie di sviluppo, ha sempre agito con concretezza: ne è prova la reale tempestività con la quale ci si sta muovendo per condurre in porto quanto prima il progetto di creazione del consorzio, che darà risposte ai cittadini dopo anni di crisi irrisolte e di mancanza di programmazione. Questo territorio, finalmente, potrà guardare al futuro con prospettive radicalmente diverse, attraverso una solida valorizzazione ambientale, sociale, turistica ed economica”.