Laguna, Simiani: “Garantire risorse immediate. Serve volontà politica, basta scuse”

Grosseto. “Le risorse per la laguna di Orbetello e l’istituzione di una nuova governance per la gestione servono adesso: per questo motivo ho presentato due emendamenti al Decreto Emergenze, attualmente in discussione alla Camera, che istituiscono il Consorzio e prevedono risorse per ristorare le attività danneggiate dei settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e per finanziare il ripopolamento della laguna. Il decreto scade l’11 agosto e, se sussiste la volontà politica di intervenire subito, i tempi per una terza lettura veloce al Senato ci sono ampiamente. Basta scuse”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

“Parlo di volontà politica perché oggi la Camera approverà in tutta fretta una legge che stanzia oltre 4 milioni di euro per le celebrazioni del centenario di Latina nel 2032. Se la destra ed il Governo Meloni velocizzano in questo modo un evento che si terrà tra otto anni possono sicuramente trovare le risorse per un’emergenza attuale che rischia di mettere in ginocchio l’economia, l’occupazione e la stessa salute pubblica di interi territori”: conclude Marco Simiani.