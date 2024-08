Dl Emergenze, Simiani: “Destra vergognosa, dimentica la laguna di Orbetello”

Grosseto. “Con la discussione in Commissione Ambiente della Camera del Dl Emergenze, è andato in scena l’ultimo vergognoso spettacolo di maggioranza e Governo: scadenza degli emendamenti fissata mentre il testo doveva ancora essere approvato al Senato, poche ore per definire le proposte emendative, 9 minuti, un record assoluto per Montecitorio, per preparare i ricorsi sugli emendamenti non ammessi e mezzo pomeriggio per bocciare tutto e confermare il provvedimento uscito da Palazzo Madama.

Ci sono però dei territori, come la laguna di Orbetello, che ha bisogno subito di risorse per le imprese in ginocchio (ricettive, balneari, ittiche) per la moria dei pesci e questo decreto era l’ultima opportunità prima della pausa estiva per dare ristori e risorse concrete. La destra ha colpevolmente evitato ogni confronto: vedremo come avranno il coraggio di spiegarlo alla popolazione, continuando magari ad addossare le colpe alla Regione, l’unico ente che si è mosso concretamente chiedendo lo stato di calamità.

Se c’era la volontà politica il Dl Emergenze poteva essere modificato, visto che il decreto scade tra 10 giorni: evidentemente era più importante dare oltre 4 milioni alla città di Latina (con una legge lampo approvata in due giorni dai due rami del Parlamento) per un centenario che si terrà tra 8 anni, che aiutare la laguna di Orbetello”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.