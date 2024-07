Laguna, Pianelli: “Richiesta di dimissioni inammissibile, la questione è chiusa”

Orbetello (Grosseto). «Le istanze della minoranza sono state rigettate dal Consiglio Comunale perché inammissibili»: a spiegarlo il presidente dell’assise lagunare, Michele Pianelli, dopo che in seduta sono stati rigettati sia l’ordine del giorno sulle dimissioni del sindaco che la richiesta di Consiglio comunale aperto.

«La minoranza – spiega il presidente del Consiglio comunale, Michele Pianelli – ancora non capisce come funziona un Consiglio Ccmunale. Quando iniziai a fare politica, appena maggiorenne e ancora funzionavano le scuole di partito, mi insegnavano che prima di diventare un bravo consigliere ci vuole qualche anno di pratica. Diciamo che nel caso del gruppo Alternativa ancora la strada dell’apprendimento è lunga e tortuosa. Non mi voglio soffermare sui tecnicismi dello statuto e del regolamento comunale, che rendono palesemente inammissibili sia la richiesta di Consiglio comunale aperto sullo stato della Laguna, che l’ordine del giorno di dimissioni del Sindaco».

«Penso che questo interessi poco i cittadini – aggiunge Pianelli –, mi preme invece sottolineare l’inconsistenza di un certo modo di fare politica. Intanto, non si ha la minima conoscenza normativa nel porre gli argomenti in discussione in un’assemblea pubblica, tanto che il Consiglio comunale nemmeno si è espresso nel merito delle richieste della minoranza, ma il parere si è fermato sulla loro ammissibilità giuridica, rimandando la discussione del punto sul Consiglio comunale aperto alla riunione del prossimo Consiglio comunale. Ma quello che lascia più perplessi è l’incapacità di avere bene in mente come si costruisce un percorso che possa portare alla richiesta di dimissioni di un sindaco; si improvvisa così con un ordine del giorno a 24 ore dal Consiglio. Sempre nelle scuole di partito veniva insegnato che le mozioni di sfiducia e non gli ordini del giorno, speriamo che almeno questo la minoranza l’abbia imparato, servono per dividere i consiglieri di maggioranza, fare emergere discussioni e controversie interne a tal punto da portare ad una rottura. E invece qua inconsistenza e improvvisazione aiutano a compattare maggiormente un gruppo già coeso».

«Poi – sottolinea il presidente – capisco l’interesse politico di convocare con mozione, e questa non era la forma da regolamento, un’adunanza aperta sulla laguna, ma quello che mi domando è se noi consiglieri eletti stiamo lì per rappresentare una parte o cercare di fare il bene di una comunità? Possiamo noi, nel mezzo di un’emergenza ambientale, nel cuore della stagione turistica, quando utenti che hanno prenotato sul nostro territorio, spaventati da articoli giornalistici o servizi televisivi allarmistici, chiamano presso le strutture per disdire o ricevere informazioni, chiedere una riunione pubblica con il solo scopo di dipingere una situazione più grave di quello che è e solo per addossare tutte le colpe all’altra parte politica, preoccupandosi solo del proprio basso rendiconto di bottega?»

«Se si vuole veramente bene al proprio territorio – si chiede ancora Pianelli -, non è forse meglio aspettare e fare una seria analisi a posteriori di quello che è successo, confrontando le situazioni del passato, facendo finalmente un rendiconto tecnico di quello che è stato fatto per la Laguna e non ha funzionato e quello che invece è opportuno intraprendere? Questo modo di fare e intendere la politica ce lo insegnavano una volta nelle sezioni di partito, ma forse qualcuno ha frequentato poco».

Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, prende posizione:«La questione dimissioni – chiosa il primo cittadino – è chiusa non solo dal punto di vista giuridico, ma anche politico. Questi tentativi strumentali di buttare tutto in caciara da parte dell’opposizione sono rispediti al mittente. La maggioranza, come sempre, è unita e compatta e ha fatto un lavoro straordinario per contenere la situazione in questa calamità naturale e per garantire la salvaguardia della stagione turistica. Quindi, riteniamo la questione delle dimissioni un argomento, oltre che assolutamente strumentale, anche privo di fondamento e chiuso dato che il Comune ha svolto e sta svolgendo un lavoro incredibile,. nonostante non sia il titolare del contratto giuridico di gestione della laguna».