Laguna, l’Udc: “Necessario tavolo permanente con Regione, Comune e Ministero dell’ambiente”

Grosseto. “La cronaca che riguarda la situazione della laguna di Orbetello per i suoi pesanti riflessi economici e ambientali e per il dovere di tutelare un bene così prezioso richiede, per l’Udc del comitato di Orbetello e per tutto il partito a livello provinciale, una risposta non più parziale e non più centralizzata solo dalla spinta del momento emergenziale”.

A dichiararlo è Gianluigi Ferrara, commissario dell’Udc della provincia di Grosseto.

“Occorre un tavolo permanente con Ministero dell’ambiente, Regione e Comune con i necessari supporti tecnico scientifici e con adeguate dotazioni finanziarie per affrontare una volta per tutte il dramma che vive la laguna e con lei tutta l’attività ittica – spiega Ferrara -, turistica e di tutte le altre attività economiche legate a questo importante comparto economico”.