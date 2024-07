Laguna, il Pd: “Amministrazione ferma, inadeguata, insicura”

Orbetello (Grosseto). “Nel 2012, dopo la tragica alluvione che colpì la frazione di Albinia e l’ entroterra, ci si rese conto che il piano di protezione civile non era aggiornato per tali eventi. L’allora amministrazione di centrosinistra prese atto di questa mancanza ereditata e modificò il piano di protezione civile inserendo le azioni necessarie a dare una pronta risposta ai cittadini nella malaugurata ipotesi di un nuovo evento catastrofico”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Andrea Monticelli, segretario del circolo del Pd di Orbetello, e Rodolfo Bassi, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Orbetello.

“In questo momento così difficile, con una crisi del sistema laguna che a memoria non ha eguali, con il rischio dell’ennesima stagione turistica compromessa, con l’indotto della pesca già fiaccato, che rischia conseguenze irreparabili, come Pd di Orbetello ci domandiamo: come mai l’ attuale amministrazione, dopo la grave moria del 2015, non ha fatto altrettanto? Come mai non ha modificato il piano di protezione civile in modo da avere una pronta risposta ad un evento simile? Come mai non ha attivato la stessa protezione civile, creando un punto di coordinamento ed usando i molti volontari che pur si erano resi disponibili, proprio come fu nel 2015? Sarebbe bastato coordinarli e dotarli degli strumenti necessari per far si che il Comune risparmiasse energie ed economie – prosegue la nota -. Eppure la delega alla protezione civile è nelle mani di un’ex senatore della Repubblica, a cui certo non può sfuggire il valore della prevenzione e della corretta gestione delle risorse di un’ente pubblico…”.

“Considerando che la Giunta Casamenti è 8 anni che amministra il nostro Comune, a nostro giudizio stiamo assistendo, anche sulla salvaguardia della laguna, ad una risposta inadeguata, ad un’insicurezza decisionale che un’ amministrazione non deve avere. Il recupero delle migliaia di carcasse di pesce è avvenuto con mezzi inadeguati da parte di ditte di sicuro non specializzate per poter svolgere un lavoro cosi particolare. Viviamo sulla laguna, una laguna che, sono sicuro, a molti di noi dona sempre emozioni, che sa dare ricchezza, che attira sguardi di ammirazione da tutti coloro che la costeggiano, ma che proprio per la sua attuale condizione di malata cronica può essere pericolosa. Il minimo che un’amministrazione dovrebbe fare è non essere impreparata quando quel pericolo si concretizza e ciò purtroppo negli ultimi anni è avvenuto, sotto diverse modalità, abbastanza spesso – termina il Pd –. Non aver aggiornato il piano di protezione civile per un evento simile conferma, se ancora ne avessimo bisogno, la superficialità di un’amministrazione, incapace di rispondere ai bisogni dei propri cittadini in situazioni tragiche”.