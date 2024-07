Laguna, Azione: “Ad Orbetello drammatica emergenza, necessario intervenire subito”

Orbetello (Grosseto). “La laguna di Orbetello sta vivendo un’emergenza sempre più drammatica, tra surriscaldamento delle acque, moria dei pesci, aumento dei batteri, invasione di alghe maleodoranti. Ho richiamato la gravità della situazione in Commissione Ambiente, sollecitando ancora una volta un intervento del Governo a tutela di un ecosistema tanto bello quanto fragile”.

Lo dichiara Daniela Ruffino, capogruppo di Azione-Per in Commissione Ambiente alla Camera, che aggiunge: “Basta guardare le immagini e i video di migliaia di pesci morti per capire che è necessario intervenire con la massima urgenza, per affrontare un’emergenza che è ambientale, sanitaria ed economica. Ho proposto un’iniziativa comune, Governo e minoranza, per dare forza alla richiesta della Commissione”.

“Un ordine del giorno condiviso per sollecitare un intervento ai Ministeri interessati, a cominciare da Mef e Ministero dell’Ambiente, perché mai come in questo momento nessuno può e deve tirarsi indietro nel trovare una soluzione. lI caldo torrido di questi giorni potrà solamente aggravare la situazione. Non c’è tempo da perdere – conclude Ruffino -, occorre agire e occorre farlo subito”.